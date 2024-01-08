Cezaevindeki uyuşturucu baronu ortadan kayboldu

Kaynak: İHA
Cezaevindeki uyuşturucu baronu ortadan kayboldu
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Jose Adolfo Macias Villamar, bir anda kayıplara karıştı.

Ekvador’da Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil’deki cezaevinde kayboldu. Kaçtığı düşünülen Villamar’ın bulunması için cezaevinde ve çevresinde güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlattı. Devlet Başkanlığı sözcüsü Roberto Izurieta yaptığı açıklamada, 3 binden fazla kişiden oluşan bir ekiple operasyon başlatıldığını vurgulayarak, “Kolluk kuvvetlerinin cesareti ve kararlılığından dolayı minnettarız" dedi.

Jose Adolfo Macias Villamar 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve cinayet gibi çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezası almıştı. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi olarak görülen Fito, Ağustos ayında büyük bir operasyonla yüksek güvenlikli La Roca cezaevine getirilmişti. Örgüt lideri Eylül ayında mahkeme kararıyla Guayaquil'deki bölge hapishanesine geri gitmişti.

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Villamar’ın lideri olduğu Los Choneros çetesinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve Ekvador’daki ana hapishaneleri kontrolünde tuttuğu biliniyor.

Temmuz ayında Guayaquil şehrindeki Ekvador’un en büyük cezaevi Litoral’de mahkumlar arasında yaşanan kavganın sonucunda çıkan isyanda 31 kişi yaşamını yitirmişti. Ekvador'daki kalabalık cezaevlerinde rakip suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum hayatını kaybetti.

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