Ekvador’da kartel ayaklandı. Sokaklar karıştı, polis ve gardiyanlar infaz edildi

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Fito lakaplı çete elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar‘ın hapishaneden kaçmasının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Salazar’ın kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını ve bu kişilerin son derece tehlikeli olduğu açıklamasını yaptı.

Izuriete, OHAL süresince gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA POLİS KAÇIRILDI

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Bazı bölgelerde halka ateş açıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülüyor.

Yine sosyal medyada kartel üyelerinin ele geçirdikleri polis ve gardiyanları infaz ettiğine dair görüntüler de paylaşıldı.

TELEVİZYON KANALINA BASKIN

Liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli çete üyeleri, canlı yayın sırasında "TC Television" isimli televizyon kanalını bastı.

Saldırganların ellerinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu görüldü.

Baskın sırasında yere yatırdığı gözlemlenen çok sayıda gazeteci ve televizyon çalışanı rehin alındı.

Canlı yayında, bir kadının "Ateş etmeyin, lütfen ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuldu.

YAKALANDILAR

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen çete üyelerinin tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

Kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.

7 OCAK'TA FİRAR ETTİ

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.

Macias, aralarında ‘cinayet’ ve ‘uyuşturucu kaçakçılığı’nın da bulunduğu çeşitli suçlar nedeniyle 2011 yılında 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.