Çakmak gazı soluyan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Çakmak gazı soluyan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir araziye gidip çakmak gazı soluyan genç fenalaştı. 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde yaşandı. M.K. ve E.D.N. isimli arkadaşlarıyla beraber Beylerderesi Parkı mevkiine giden T.E.T. (18), çakmak gazı soludu ve ardından fenalaştı.

Arkadaşlarının olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılan T.E.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bölgede boş çakmak gazı tüpü buldu. Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük E.D.N. ve M.K, ifadelerinin alınması için polis eşliğinde savcılığa götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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