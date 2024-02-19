Cezaevinden firar etti boşanmak isteyen eşini vurdu. 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Cezaevinden firar etti boşanmak isteyen eşini vurdu. 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Erzurum'da cezaevinden firar eden ve 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçmaya çalışan zanlı, takipteki polisler tarafından bindiği takside kıskıvrak yakalandı.

Erzurum'da hükümlü olduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden ve 30 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Şafak Saydam (39), öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.

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Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma başladı. Saydam, tabancayla insanların içinde eşi Elif Saydam'a (32) iki el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır biçimde yaralandı. Yaralı kadın yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın komuta ettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı saptanan adreslerde arama gerçekleştirdi. Şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürülerek taksileri tek tek kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

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