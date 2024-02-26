Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürmüş

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'daki bir marinada gerçekleşti. Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı belirtilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından Acet'in yanındaki tabancayla Petek'e ateş ettiği iddia edildi ve Acet olay yerinden kaçarak otomobille uzaklaştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Ancak Ercan Petek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Acet'in daha önce 'uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giydiğini ve cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığını belirledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili tespit etti ve kısa sürede Acet'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Şehmuz Acet'in polisteki ifadesinde, "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi, ev sahibim evden çıkarmak istedi, gururuma yediremedim" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Acet, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ercan Petek'in ise memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.