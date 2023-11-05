Cezaevinden yeni çıktı sahte para operasyonunda tutuklandı

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birkaç gündür esnaftan gelen sahte para ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, piyasaya sahte para süren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda sahte paraları piyasaya süren ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ve M.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.