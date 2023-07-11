Cezaevine polis baskını. Binden fazla silah ele geçirildi

Honduras'ta cezaevlerine düzenlenen polis operasyonlarından binin üzerinde silah ele geçirildi.

Cezaevine polis baskını. Binden fazla silah ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevlerine operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, 1000'den fazla silah ele geçirdi.

Asayiş Askeri Polisi (PMOP), ülke genelindeki 25 hapishaneye "Umut Operasyonları" yapıldığını belirterek 1000'den fazla silah, 23 bin 925 mermi, 507 cep telefonu, 3 uydu telefonu, 100'den fazla elektronik iletişim cihazı, 945 televizyon, 20 klima, 388 ses ekipmanı ve muhtelif yüzlerce eşyaya el konulduğunu bildirdi.

PMOP Müdürü Ramiro Munoz açıklamasında, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun talimatıyla geniş çaplı operasyon yaptıklarını söyledi.

Hapishanelerde artık kimseye özel muamele yapılmayacağını vurgulayan Munoz; telefon, televizyon, iletişim ve diğer cihazların toplandığını, mücadelenin süreceğini kaydetti.

Munoz, suç örgütleriyle bir şekilde işbirliği yapan asker, polis ve gardiyanların soruşturma halinde olduğunu hatırlatarak kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

ÇETE LİDERLERİ YENİ HAPİSHANELERE SEVK EDİLECEK

Savunma Bakanı Jose Manuel Zelaya ise Swan Adaları'na 250 kilometre uzaklıkta yüksek güvenlikli büyük bir hapishanenin inşa edileceğini; yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçıları ve çete liderlerinin buraya nakledileceğini bildirdi.

Yeni hapishanenin yapılacağı yerde milli park olduğunu söyleyen bazı kesimler, bunun çevreye ciddi zarar vereceğini iddia ederek projeye karşı çıkıyor.

Honduras'ta 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Castro, olayları "son derece korkunç" olarak nitelemiş ve Güvenlik Bakanını görevden almıştı. (AA)

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