Cezaevine uyuşturucu sokan avukata tutuklama kararı

İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen avukat, tutuklandı.

Cezaevine uyuşturucu sokan avukata tutuklama kararı

İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen avukat, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Barosuna kayıtlı avukat E.Y'nin Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu sokmaya çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

ÜZERİNDEN FARKLI TÜRLERDE 4 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.

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