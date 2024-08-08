Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş

'Yerli Plaka', 'Fark Var', 'Suspus' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ceza için, geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Uğur tarafından kendisi için düzenlenen 'SAYGI1' etkinliği düzenlenmişti.

Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Uğur ve Eser Yenenler’in sunacağı etkinlikte aralarında Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Murda, Lil Zey, Candan Erçetin ve Gripin’in de olduğu 15 ünlü isim etkinlikte sahne almıştı.

Ceza şarkılarının yorumlandığı özel gece, dans gösterileri, grafiti sanatı ve sahne şovlarıyla rapseverlere görsel şölen sunmuştu.

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Son olarak bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacağı öğrenilen Ceza, haberi hayranlarına vermek için kamera karşısına geçti. Ünlü rapçinin paylaşımındaki tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan örtülü yeni haline sosyal medya kullanıcılarından, 'Cennet Mahallesi Rüstem' benzetmesi geldi.