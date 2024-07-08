CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi

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CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi

ABD Deniz Piyadeleri Hava Üssü (MCAS) Yuma ve Arizona, envanterine kattığı CH-53K King Stallion ağır kaldırma helikopteri ile önemli bir savaş unsuruna sahip oldu.

Sınıfının en başarılı ağır kaldırma helikopteri olan CH-53K King Stallion, Deniz Piyadeleri Operasyonel Test ve Değerlendirme Filosu (VMX) 1'in saflarına katılarak filoda operasyonel test ve entegrasyonun yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

Başlangıçta Kuzey Carolina'daki MCAS New River'da konuşlandırılan CH-53K, zorlu test ve değerlendirme aşamalarından başarıyla geçti.

CH-53K King Stallion'un öne çıkan özelliklerinden biri, 16.329,33 kg'lik maksimum harici kaldırma kapasitesi. Bu kapasite, seleflerine göre önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Dahası ağır ekipman ve malzemeleri daha verimli bir şekilde taşımasına olanak tanıyor. Helikopterin bu özelliği lojistik destekten muharebe konuşlandırmalarına kadar çeşitli askeri operasyonlar için hayati bir önem taşıyor.

CH-53K havadan havaya yakıt ikmal kabiliyeti, azaltılmış gemi ayak izi ve uçak başına daha düşük operasyonel maliyetler sunuyor.

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