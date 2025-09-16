Charlie Kirk'ün katil zanlısının idamı istendi!

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

Katil zanlısı Tyler Robinson

Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

Trump'tan Charlie Kirk hamlesi!

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyla alay eden veya saldırıyı kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.