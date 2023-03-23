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ChatGPT hatası: Kullanıcıların konuşma geçmişleri sızdırıldı

Yapay Zeka uygulaması ChatGPT'nin yöneticisi, bazı kullanıcıların diğer kullanıcıların konuşmalarının başlıklarını görmesine neden olan bir hata tespit edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 06:30
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ChatGPT hatası: Kullanıcıların konuşma geçmişleri sızdırıldı

ChatGPT hatası: Kullanıcıların konuşma geçmişleri sızdırıldı
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Kullanıcılar sosyal medya siteleri Reddit ve Twitter'da kendilerine ait olmadığını söyledikleri sohbet geçmişlerinin görüntülerini paylaştı.

BBC’nin haberine göre; OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin hatalar nedeniyle kötü hissettiğini ancak önemli hataların düzeltildiğini söyledi.

Bununla birlikte, birçok kullanıcı, platformdaki gizlilik konusunda endişe duymaya devam ediyor.

ChatGPT'yi geçen yılın Kasım ayında kullanıma sunulduğundan beri milyonlarca kişi mesaj taslağı hazırlamak, şarkı yazmak ve hatta kod yazmak için kullandı.

Chatbot ile yapılan her görüşme, kullanıcının daha sonra tekrar ziyaret edilebileceği sohbet geçmişi çubuğunda saklanıyor.

Ancak pazartesi günü, kullanıcılar geçmişlerinde chatbot ile yapmadıkları konuşmaların göründüğünü söylemeye başladı.

Ayrıca, gerçek sohbetlere erişemediklerini de söylediler.

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