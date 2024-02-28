ChatGPT kullanıcıları bilimsel araştırmaların yer aldığı "Dimensions" veri tabanına ulaşabilecek

Kaynak: Globe Newswire / AA
ChatGPT kullanıcıları bilimsel araştırmaların yer aldığı "Dimensions" veri tabanına ulaşabilecek
Digital Science teknoloji şirketi, araştırma veri tabanı Dimensions'ı kullanan ve ChatGPT ara yüzüyle erişilebilen "Dimensions Research GPT" adlı yeni ürününü duyurdu.

Globe Newswire sitesinin haberine göre, en büyük araştırma veri tabanlarından biri olan Dimensions'ın, ChatGPT'nin ücretli versiyonunu kullanan abonelere sunulan Dimensions Research GPT, kullanıcıların basit arama terimleri yerine kompleks cümleler ve anahtar kelimeler ile var olan araştırmaları aramasına olanak tanıyor.

Dimensions Research GPT, Dimensions'da bulunan milyonlarca kamuya açık içeriği ve araştırmayı, ChatGPT platformu aracılığıyla kullanıcılara sunarken, kullanıcıların yaptığı aramaları linkler aracılığıyla Dimensions'a yönlendiriyor.

Bu ürün, Dimensions'ın veri tabanındaki tüm çalışmaları, klinik deneyleri ve patentleri kullanıcılara sunuyor. Örnek olarak, kullanıcılar Dimensions Research GPT ile ChatGPT'ye "sıtma aşısı üzerine yapılmış klinik deneyleri göster" komutu ardından "bu klinik deneyleri destekleyen araştırma makalelerini göster" komutu ile istenilen konuya ilişkin çalışmalara erişebiliyor.

Digital Science Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Hook, "Bu aracın amacı sadece soruların yanıtlanması değil, araştırmaları daha geniş bir bağlamda keşfetmek için yeni bir yol sunmaktır." ifadesini kullandı.

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