ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı

Yapay zeka teknolojilerine de gözünü diken Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda yapay zeka çalışmaları için kurduğu xAI isimli şirket, geliştirdiği yapay zekayı dün ‘sınırlı sayıda kullanıcı’ için aktif hale getirdi.

Video izleme, canlı yayın ve yapay zeka destekli sohbet platformlarını X çatısı altında birleştireceklerini açıklayan Musk, xAI Grok sisteminin yanıtlarında biraz mizah barındıracak şekilde tasarlandığını ve halihazırda piyasaya sürülen bütün yapay zeka platformlarından daha iyi olduğunu ifade etti.

Grok, GPT-4’te yer alan internet erişimi özelliğine da sahip olacak.

GERÇEK ZAMANLI

xAI platformu ile ilgili paylaşım yapan Musk, “Grok’un X platformu aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi var ve bu, diğer modellere göre çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda esaslıdır ve alaycılığı sever” dedi. Platformun erken erişim testleri bittiğinde tüm kullanıcılara sunulacağını belirten Musk, xAI için X Premium Plus abonelik şartı getireceklerinin altını çizdi. Şirket, yeni teknolojisini sadece X platformunda Premium Plus abonelik satın alan kullanıcılara sunacak.

X'TEN GÜÇ ALIYOR

Musk, Grok ile kişilerin karşılıklı sohbet edebileceğini, sorularına cevap alabileceğini belirtirken, Twitter, yani yeni adıyla X’teki bilgi ve verilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabileceği söyleniyor. xAI platformunun ücretli olması nedeniyle tüm premium özellikleri barındıracağı tahmin ediliyor. Grog, 2024’ün ilk aylarında piyasaya sunulacak.