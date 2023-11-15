Kemal Sunal ve Şener Şen’in meşhur sahnesine yapay zeka eli değdi. Yeşilçam’a bir de buradan bakın

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrolünde oynadığı Kibar Feyzo filminde yapay zeka teknolojisi kullanıldı.

Kemal Sunal ve Şener Şen’in meşhur sahnesine yapay zeka eli değdi. Yeşilçam’a bir de buradan bakın

Her geçen gün yapabildikleriyle bizleri şaşırtmaya devam eden yapay zeka teknolojisi, ilginç bir olaya daha imza attı.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ gibi siyasetçilerin seslerinde kullanılan yapay zeka teknolojisi, bu sefer bir Yeşilçam film sahnesine yapıldı.

Başrollerinde Şener Şen ve Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo’nun akıllara kazınan Fötr Şapka sahnesinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı.

Sahnede Maho Ağa rolündeki Şener Şen, Feyzo rolündeki Kemal Sunal’a “Bu ne la?” diye soruyor. Feyzo ise “Lengeli Fötr Şapka Maho Ağa” diye cevap veriyor. Maho Ağa ise yanıt olarak kendi kafasındaki şapkayı göstererek, “Ya bu ne la?” diye soruyor. Feyzo yanıt olarak “Oda lengeli fötr ama senin şapkan biraz eskimiş” diyor. Maho Ağa bunun üzerine “*t oğlu *t” diyerek Feyzo’nun kafasındaki şapkayı yere atıp eziyor.

Kibar Feyzo filminin bu sahnesinde kullanılan yapay zeka teknolojisi medyanın gündemine otururken bazı sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe gelişen bu teknolojinin ileride insanlığa zarar verebileceğine vurgu yaptı.

kemal-sunal4.jpg

İlgili Haberler
OpenAI’dan yapay zeka devrimi. GPT-4 Turbo duyuruldu!
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı
Yapay zekâya sordum!
Dünyada ilk yapay zeka anlaşmasına varıldı
Dünyada ilk yapay zeka anlaşmasına varıldı
Yapay zeka ile oluşturulan İBB'nin Atatürk canlandırması
Yapay zeka ile oluşturulan İBB'nin Atatürk canlandırması
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı Dünya
İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı
Fatih Altaylı'dan Atatürk taklidi yapanlara sert tepki: "Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına." Gündem
Fatih Altaylı'dan Atatürk taklidi yapanlara sert tepki: "Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına."
2. sınıfa kadar okuyup sonra ailesine bakmak için çalışmak zorunda kalan çocuk boğazları düğümledi Gündem
2. sınıfa kadar okuyup sonra ailesine bakmak için çalışmak zorunda kalan çocuk boğazları düğümledi
Ayder Yaylası internette gördüğü gibi çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı Gündem
Ayder Yaylası internette gördüğü gibi çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı
Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti? Gündem
Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti?
AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi Gündem
AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi
Filistinli hastaları Türkiye’ye taşıyan uçak Mısır’dan havalandı Gündem
Filistinli hastaları Türkiye’ye taşıyan uçak Mısır’dan havalandı