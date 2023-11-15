Kemal Sunal ve Şener Şen’in meşhur sahnesine yapay zeka eli değdi. Yeşilçam’a bir de buradan bakın

Her geçen gün yapabildikleriyle bizleri şaşırtmaya devam eden yapay zeka teknolojisi, ilginç bir olaya daha imza attı.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ gibi siyasetçilerin seslerinde kullanılan yapay zeka teknolojisi, bu sefer bir Yeşilçam film sahnesine yapıldı.

Başrollerinde Şener Şen ve Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo’nun akıllara kazınan Fötr Şapka sahnesinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı.

Sahnede Maho Ağa rolündeki Şener Şen, Feyzo rolündeki Kemal Sunal’a “Bu ne la?” diye soruyor. Feyzo ise “Lengeli Fötr Şapka Maho Ağa” diye cevap veriyor. Maho Ağa ise yanıt olarak kendi kafasındaki şapkayı göstererek, “Ya bu ne la?” diye soruyor. Feyzo yanıt olarak “Oda lengeli fötr ama senin şapkan biraz eskimiş” diyor. Maho Ağa bunun üzerine “*t oğlu *t” diyerek Feyzo’nun kafasındaki şapkayı yere atıp eziyor.

Kibar Feyzo filminin bu sahnesinde kullanılan yapay zeka teknolojisi medyanın gündemine otururken bazı sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe gelişen bu teknolojinin ileride insanlığa zarar verebileceğine vurgu yaptı.