﻿Chelsea'ye Everton'dan soğuk duş. Son dakikada yıkıldılar

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, sahasında Everton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

Chelsea 52. dakikada Joao Felix ile öne geçti.

69'da Doucoure maça eşitliği getirdi.

76'da Havertz'in penaltı golüyle Chelsea bir kez daha öne geçti.

Maçın 89. dakikasında Simm'in golüyle Everton ikinci kez eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea 38 puana yükselirken 10. sırada kaldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Everton ise 26 puana çıktı.