Chelsea Pochettino'yu duyurdu. Transfer listesini bile yönetime sundu

Chelsea'nın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino oldu. Arjantinli'nin yeni sezonda takımın başında olması beklenirken, transfer listesini de yönetime sunduğu öğrenildi.

Chelsea Pochettino'yu duyurdu. Transfer listesini bile yönetime sundu

Chelsea'de yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino'nun geçmesi bekleniyor.

LİSTEYİ BİLE SUNDU
Daily Mail'de yer alan habere göre; Arjantinli teknik adam alınmasını istediği isimleri yönetime bildirdi. Haberde Pochettino'nun bir forvet, bir orta saha ve bir de kaleci transferinin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

YILDIZLARI İSTİYOR
Transfer edilmesini istediği oyuncular arasında Declan Rice, Alexis McAllister, Emilinao Martinez, Victor Osimhen ve Lautaro Martinez var. Chelsea yönetimi bu 5 oyuncudan 3'ünü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çabalayacak. Ayrıca, takımın yıldız ismi Mason Mount ile de sözleşme görüşmelerinin yeniden başlamasını talep ettiği ifade edildi.

Son olarak PSG'yi 2021-2022 sezonunda çalıştıran Arjantinli, sonrasında herhangi bir takım çalıştırmadı.

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