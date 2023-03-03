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Andrey Santos'a çalışma izni çıkmadı. Kulübüne geri döndü

Chelsea'lı Andrey Santos, çalışma izni çıkmadığı gerekçesiyle sezonu Vasco de Gama'da geçirecek.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:34
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Chelsea'lı futbolcu çalışma izni çıkmayınca kulübüne döndü

Andrey Santos'a çalışma izni çıkmadı. Kulübüne geri döndü
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Chelsea'nin 12 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Andrey Santos yeniden kulübü Vasco da Gama'ya döndü.

ÇALIŞMA İZNİ ÇIKMADI
Transfer olmasına rağmen İngiltere hükümeti tarafından çalışma izni alamayan Andrey Santos'u kiralık vermekten başka çaresi kalmayan Chelsea çareyi oyuncunun eski kulübünde buldu.
Yapılan resmi duyuruda Andrey Santos'un Haziran ayına kadar Vasco forması giymeye devam edeceği ve oyuncunun tüm ödemelerinin Chelsea tarafından yapılacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
18 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi bittiğinde ise Chelsea kadrosuna katılabilmesi için gerekli başvuruların yeniden yapılacağı kaydedildi.
Bir süre önce Beşiktaş'a kiralık verilmesi gündeme getirilen Andrey Santos, merkez orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı 34 mücadelede 8 gol kaydetmişti.

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