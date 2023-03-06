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Joao Felix: Burada mutluyum

Chelsea'lı Joao Felix, Chelsea hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:49
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Chelsea'lı Joao Felix'ten flaş açıklamalar

Joao Felix: Burada mutluyum
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Atletico Madrid'in Chelsea'ye kiralık olarak gönderdiği Portekizli genç yıldız Joao Felix, geleceği ile açıklamalarda bulundu.

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN SAVAŞIYORUM"
Chelsea'de kupalar kazanmak için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Portekizli "Chelsea'de oynamak, takımın ve kulübün kupa kazanmasına yardımcı olmak için buradayım. Sadece bunun için, kupalar kazanmak için savaşıyorum. Kiralık geldim. Fakat burada olduğum süre boyunca yardım etmek, oynamak, gol atmak ve kazanmak istiyorum" dedi.

"BURADA MUTLUYUM"
Geleceği hakkında konuşan Felix "Kalmak isteyip istemediğim açısından, geleceği kimse bilmiyor. Chelsea kulübü harika ve burada olduğum için mutluyum. Atletico'dan ayrıldığımda hem benim hem de onlar için iyi oldu. Farklı bir şey denemek için mükemmel bir anlaşmaydı. Chelsea'de oynadığım için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan Felix, 1 gole imza attı.

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