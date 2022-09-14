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Chelsea teknik direktöründen Galatasaray sözleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin başından ayrılan Thomas Tuchel'ın ardından takımın başına Graham Potter getirildi. Basın açıklamasında konuşan Potter, Galatasaray hakkında konuştu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:08
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Chelsea'nin yeni teknik direktörü Graham Potter'dan Galatasaray sözleri

Chelsea teknik direktöründen Galatasaray sözleri
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Salzburg maçı öncesi basın açıklamasında bulunan teknik adama yöneltilen bir soruda cevap Galatasaray hatırlatması oldu.

Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Potter'a Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmaması ile ilgili sorular yöneltildi. Bu sorulara İngiliz teknik adam "Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı başarılı olduk." cevabını verdi ve Östersunds'un başında kaydettiği galibiyeti hatırlattı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKACAK
47 yaşında olan Graham Potter kendisine yöneltilen tecrübe sorusuna: "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var." yanıtını verdi. Sözlerine ise: "Avrupa Ligi'nde Östersunds deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim." dedi.

TARAFTARLAR MERAK EDİYOR
İngiliz teknik direktör Şampiyonlar Ligi tecrübesini ilk defa Chelsea'nin başında yaşayacak. En büyük İngiliz takımlarından olan Chelsea'nin nasıl bir performans sergileyeceği soruları İngiliz taraftarlar arasında konuşuluyor.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi E grubunda Chelsea'nin evinde konuk edeceği Salzburg maçı bu akşam 22:00'de oynanacak.

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