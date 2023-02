Londra derbisi: Ne tadı var ne tuzu. Chelsea'ye Felix'in golü de yetmedi

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Londra derbisinde Chelsea West Ham karşısında favoriydi.

Rakibiyle oynadığı son 5 maçın 4'ü kazanan ve Premier Ligde elinde kalan son hedef

Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Maviler, ligde tutunmaya çalışan West Ham'dan çok daha yetenekli bir kadroya sahip.

Abramovich döneminde büyük transfer harcamaları ile dikkat çeken Chelsea, Todd Boehly başkanlığında da bu çizgisini sürdürdü.

Yaz döneminde 250 milyon euro'yla rekor kırmalarına rağmen ara transferde de Mykhailo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, David Datro Fofana gibi yıldızları kadrosuna katarak milyonlar harcadılar.

Ancak, İngilizlerin şöyle bir sözü var.

Too many cooks spoil the broth.

Türkçesi; Fazla sayıda aşçı çorbayı berbat eder.

Graham Potter'ın elindeki bu çok sayıda aşçı ile nasıl bir çorba yapacağı merak konusu.

Şu ana kadar başarısız.

Çünkü çorba tatsız tuzsuz.

Bugün de öyleydi.

Oyuna ağırlığını koyamadı.

Hücumda yetersiz kaldı, pozisyon yaratamadı.

İstatistiklerde üstün görünse de yaratıcılık yoktu.

Milyonlarca euroluk yıldızın 90 dakika boyunca sadece 4 isabetli şut atması düşündürücü.

West Ham ise gücü oranında kora kor mücadele etti.

Savunmada açık vermedi.

İyi pres yaptı, rakibine boş alan bırakmadı.

Beraberlik adaletli bir skordu.

Chelsea'nın bu futbolla Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok zor.

Maçın gollerine gelince.

17. dakikada Chelsea'nın iki yeni transferi iş başındaydı.

Fernandez ortaladı, Felix savunma arkasına sarkıp harika vurdu.

Bu Felix'in Chelsea'daki ilk golüydü.

West Ham bu gole 11 dakika sonra yanıt verdi

28.dakika Emerson eski takımına golü atmakta zorlanmadı ve eşitliği sağladı.

Premier Lig'de hayran olduğum bir olay var.

Çünkü hakeme itiraz eden, tribüne oynayan, gerginlik çıkaran bir kişi yok.

Maçın son anlarında Chelsea'nın penaltı beklediği bir pozisyon vardı.

Bana göre penaltı.

Ama hakem devam dedi.

İddia ediyorum, o pozisyon bizim ligde yaşansaydı, hakemin müebbet hapisle yargılanması istenirdi.

Ders almak gerek.