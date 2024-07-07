Chemsdine Talbi imzaladı

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Talbi'nin, takımın en çok gelişim gösteren yeteneklerinden biri olduğu vurgulandıktan sonra kendisiyle 2027 yazına kadar uzatılacak yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Belçika spor basını Club Brugge'un sözleşme yenilemesindeki asıl motivasyonun Talbi'nin peşinden koşan Avrupalı kulüpler olduğu konusunda hem fikir. Bu sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa takımının radarına giren Fas asıllı yıldız, özellikle Fransa temsilcisi Monaco'nun tarafından transfer hedefi haline geldi.

Spor uzmanları Talbi'nin Club Brugge'da kalmasını ise yeni doğan oğluna ve kulübün bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına bağlıyor.