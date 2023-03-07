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Bulls'lu Nikola Vucevic: Kendimizi çok zor duruma soktuğumuz açık

NBA takımlarından Chicago Bulls oyuncusu Vucunevic, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:13
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Chicago Bulls pivotu Vucevic'ten flaş açıklamalar

Bulls'lu Nikola Vucevic: Kendimizi çok zor duruma soktuğumuz açık
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Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic, Bulls'un artık sezonu toparlayamayacağını düşündüğünü söyledi.

"HER ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNE İNANMAK ZOR"
Vucevic, bu sezon 29-36'lık derecesiyle Doğu Konferansında 11. sırada yer alan takımının daha iyi hale gelmesinin pek gerçekçi olmadığını açıkladı: "Belki 30 maç önce öyle diyebilirdik, ama artık bu şekilde bakmak zor. Artık gerçekten bize bağlı değil. Yani, aslında öyle. Maç kazanmamız lazım. Ama artık üstümüzde yer alan takımların neler yaptığına bağlı olarak hareket ediyoruz. Sezonun 65'inci maçından sonra bile hala işleri çözemediğimizi söylemek, insana koyuyor.
Bir gecede her şeyin değişeceğine inanmak zor. Göreceğiz. Savaşmaya ve bir şeylerin olmasını ummaya devam edeceğiz. Ama şu anda kendimizi çok zor bir duruma soktuğumuz açık."
 

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