CHP davası ertelendi borsa tırmanışa geçti!

CHP Kurultay iptali davası saat 10.00 itibarıyla başlarken, dava 'tedbirsiz' kararıyla 24 Ekim günü saat 10:00'a ertelendi. Erteleme kararının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksi yüzde 4'ten fazla yükseldi.

CHP Kurultay kararının ardından piyasalarda yaşanan gelişmeler;

Dolar/TL kuru karar öncesinde 41,38 seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından 41,32'e kadar geriledi.

Euro/TL karardan önce anlık 48,63 seviyesini gördükten sonra şu sıralar 48,52 TL'de hareketleniyor.

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

Borsa cuma gününü 10 bin 372 puandan tamamladıktan sonra, yeni haftaya kararın ardından 10.357,68 puandan başladı. Davanın ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.772 puana kadar çıktı.

BIST100 endeksinde yükseliş yüzde 4'ten fazla yükselirken, bankacılık endeksinde primli seyir ise gün için yüzde 6'ya yakın değerlendi.

Gram altın ise hem ons altının düşmesinden hem de davanın ertelenmesi kararının ardından düşüşe geçti. Şu sıralar 4.829 liradan satılıyor.