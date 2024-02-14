CHP, Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Dünya daha yavaş dönüyor!'

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdiği bir videoyu yayınladı. Videoda, Erdoğan'ın daha önce Sisi'yi "darbeci, zalim, katil" olarak nitelendirdiği sözlerine vurgu yapılarak, bu ifadelerin üzerinden geçen sürede Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesi ve onu "14 Şubat Sevgililer Günü'nde kavuşma" şeklinde değerlendirmesi eleştirildi. CHP'nin video yayını, Erdoğan'ın dış politika tutumunu ve Mısır ile ilişkilerini sorgulayan bir içerik taşıdı.