CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak’a geliyor

Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak’a geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs Cuma günü Uşak'a giderek halkla bir araya gelecek.

Uşak Belediye Başkanlığını büyük bir oy farkıyla kazanarak halkın yoğun sevgi ve destek gösterisiyle karşılanan Başkan Özkan Yalım'ı tebrik etmek üzere ziyarette bulunacak olan Özgür Özel, AK Parti'den CHP'ye geçiş yapan belediyeleri ziyaret etme geleneğini Uşak ile sürdürecek.

Cuma günü saat 16.00'da Uşak Belediye Başkanlığı önünde düzenlenecek olan etkinlikte, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşların oluşturduğu coşkulu bir topluluk tarafından karşılanacak olan Özgür Özel, burada toplanan kalabalığa seslenecek.

Özgür Özel ve ekibi, Başkan Özkan Yalım'a gerçekleştirecekleri ziyaret sonrasında Uşak'tan ayrılacaklar.

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