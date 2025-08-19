CHP, gölge boksu yapıyor!

İnanılmaz bir kumpas daha ortaya çıktı ama net bir şekilde anlatamadılar. Neyse ki Mehmet Ali Güller, durumu özetledi:

“İki avukat 23 Temmuz’da cezaevindeki Fatih Keleş’e gidip, ‘Adem Soytekin’in ifadesini doğrula, seni etkin pişmanlıkla kurtaralım’ diyor; Fatih Keleş reddediyor. Aynı iki avukat bu kez 5 Ağustos’ta, gecenin 23.00’ünde yine cezaevine gelip, Fatih Keleş’e ‘Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmesi için Selahattin Yılmaz’ı azmettirdin, itirafçı ol, kurtul’ diyorlar. Fatih Keleş reddedip, görüşmeyi sonlandırıyor. Ertesi gün durumu el yazısıyla kendi avukatına bildiriyor. Aradan 10 gün geçiyor ve iki avukatın ‘Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz’ı azmettirdi’ yalanı, AKP’ye yakın Sabah gazetesinde ‘İBB çetesinin kiralık katil planı’ diye haber oluyor. Görüleceği üzere kumpas içinde kumpas var… İki avukat, önce etkin pişmanlık karşılığında, ardından da azmettirme yalanıyla, Fatih Keleş’ten yüklü miktarda para da istiyor.”

***

CHP’ye yönelik kumpasların bu boyutlara ulaşmasının sebebi ise belli! Onu da Yavuz Alogan, veryansın tv’de CHP’ye hitaben yazdı:

“Ahlaki üstünlük sizdeyse, psikolojik üstünlük sizdeyse, çoğunluk enerjisi sizdeyse, seçimleri zorlamak için her ne yapacaksanız şimdi yapacaksınız. Birkaç ay sonra yapamayabilirsiniz. Partiyi icabında tasfiyelerle arındıracak, ideolojik temellerini onaracak, yeni bir programla ortaya çıkacaksınız. Aksi hâlde Saray, eşzamanlı operasyonlar ve komplolarla sizi dağıtmayı sürdürecek.

Partiniz CHP tarihinin en büyük saldırısı altında. Gericilerin derdi sizin şahıslarınızla değil, partinizin tarihsel geçmişi, kuruculuk vasfı ve misyonuyla ilgili. Sizden değil CHP’nin kurucu kimliğinden korkuyorlar. Bir sembolü yok etmeye çalışıyorlar. Ve bu sembolü günümüzde maalesef çok yetersiz adamlar temsil ediyor. Saray CHP’yi imha etmedikçe, Cumhuriyet değerlerine açtığı savaşta kesin sonuç alamayacağını düşünüyor. CHP, sadece bu yüzden önemli... Mitinglerde toplanan kitlenin ve her türlü muhalif odağın bu gerçeği idrak etmesi, parti yönetimine baskı yapması gerekir.”

***

Ben de işin başından beri asıl hedefin CHP değil, Cumhuriyet olduğunu söylüyorum; CHP’ye karşı yapılanlar kumpastır ama CHP, hâlâ savunma yapıyor!

Bir süredir, “Mücadele, savunma yaparak değil; sahte zeminden gerçek zemine kaydırılırsa, başarıya ulaşılır. Diğer taraftan ülkenin ekonomik direncinin yok edilmesinin amacı, milletin siyasi ve milli direncini yok etmek içindir. Anlaşılması gereken budur...” diyorum

Gerçek zemin, rejim mücadelesidir. AKP ve MHP, DEM Parti ve Abdullah Öcalan ile işbirliği yaparak bu işi götüremeyeceği için CHP’nin komisyona girmesini istedi. Böylece CHP, cumhuriyetin yıkılış sürecine varlığıyla katılmış oldu...

Cumhurbaşkanı adayınız uydurma sebeplerle içerde tutulurken, siz bunu yapanlarla işbirliği içinde olacaksınız! Bunun mantığı var mı? Hatta bu işbirliğini İmamoğlu’nun isteğiyle yapacaksınız...

Bu durumda, yani kasabın bıçağını yalarken istediğiniz kadar miting yapın, bir sonuç alamazsınız. Çünkü kavganın sebebini anlamamış gibi her mitingde aynı lafları ediyorsunuz.

İmamoğlu, 2023 yılında “Yeni ve demokratik bir siyasi hayatın inşası bir kez daha Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendini köklü bir şekilde yenileyerek önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap vermesiyle mümkündür. Demokratik liderlik başta Kürt ve Alevi sorunu olmak üzere ülkenin açık yaralarını iyileştirmek için gerekli zemini titizlikle inşa eder. Risk almaktan kaçınmaz. Ülkemizin birlikteliğini güçlendirecek çözümler için cesur ve kararlı bir irade ortaya koyar. Bu irade Türkiye’nin köklü dönüşümü için kaçınılmaz bir yükümlülüktür.” demişti.

Devlet Bahçeli de bunu söylüyor zaten... “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun” diyor.

“Bu, Lübnanlaşmaktır” diyenlere de “Türkiye’nin etnik ve mezhep temelli depreme maruz kalmasına müsaade etmeyecektir.” diye cevap veriyor!

***

Sonuç olarak CHP, mücadeleyi, doğru adamlarla, doğru ideolojiyle doğru zemine taşımazsa kaybeder. CHP kaybederse, cumhuriyet ortadan kalkar. Biz bu sebeple konuya müdahil oluyoruz.

CHP, ayna karşısında gölge boksu yapıyor ama bir türlü ringe çıkıp rakibini nakavt edecek yumruğu vurmuyor. Bu da halkı oyalamak anlamına geliyor...