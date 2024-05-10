CHP için tarihi fırsat. Yaparlarsa herkes kurtulur. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı

Cumhuriyet döneminin en kötü yıllarını geçiren ülkemin geldiği durum nedeniyle CHP için tarihi bir iktidar olma fırsat doğmuştur. Bunu başarıya taşımanın yolu değişimden sonra partinin yeniden bir yapılanma içine girmesi gerekir. Çünkü halka rağmen inadına siyaset yapamazsınız. Sizi halk iktidar yapacaktır. O halde halkın ne istediği çok önemlidir.

Modern çağdaş demokrasilerde siyasi partiler,

Halkın siyasete katılımının aracı ve demokratik siyasi hayatın en önemli kurumlarıdır.

İktidar olduklarında politik tercihleri ülkelerin geleceğini belirlerler.

Bir partinin başarısı parti içi demokrasi olması ve halkla bütünleşmiş teşkilatları ile mümkündür.

Ülkelerin geleceğini başarılı siyasi partiler belirler.

O halde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP tarihi bir fırsat yakalamıştır. Çünkü

Bir tarafta 22 yıllık çok başarısız bir iktidar. Halkın büyük çoğunluğu umutsuzluk içinde yoksullukla mücadele ediyor.

Diğer taraftan başarılı olmuş Belediye Başkanları ile artık halk için umut olan bir CHP var.

Ancak CHP bu umudu siyasi başarıya taşıması için merkez yönetimi ve teşkilatları ile birlikte yeniden bir yapılanmaya girmesi gerekir. Bunun için;

MERKEZ YÖNETİMİ

Duruşu ile halka güven veren bir genel başkan, siyasi ikbal peşinde koşmayan ve partinin başında uzun yıllar kalmak için bir delege yapılanmasına girmeyen yönetim ekibi,

Ülkenin ve halkın sorunlarını ve çözüm önerilerini sürekli gündemde tutan bir politik anlayış,

Çağdaş demokrasilerde olması gereken parti içi demokrasi,

Siyasi oyunlar ile parti içi tartışmalara müsaade etmeyen,

Belediye başkanı ve milletvekili adaylarını merkezden değil, halk yoklaması ile belirleyen merkez yönetimi olmalıdır.

Siyasi ikbal beklentisiyle il ve ilçe başkanları olanların partiye çok zarar verdikleri bilindiği için bu konuda açık ve net bir karar alınarak, ancak halk yoklamasında ön sıralarda yer alan il ve ilçe başkanları aday edileceklerini bilmeliler. O zaman siyaseti kendisi için değil, halk için yapan il ve ilçe başkanları çıkacak ve partide daha güçlenecektir.

Bilim dünyasında, iş hayatında ve sivil toplum kuruluşlarında başarılı olmuş insanları partiye davet ederek liyakatlı bir parti yapısı oluşmalı.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik proje üreten bilim kurulları olmalı

İktidar olduğunda her sektörde ne yapacağına çok iyi bilen ve buna hazır olan bir yönetim olmalı. Çünkü ülke çok zaman kaybetti.

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI

İl ve ilçede halk tarafından sevilen ve takdir edilen ülkesini kendinden çok seven başkanları olan,

Asla siyasi beklentiler içinde hareket etmeyen,

Partiye güç katacak insanları kendilerine rakip görmeden partiye davet eden ,

Daha önce değişik nedenlerle partiden ayrılmış insanları tekrar partiye davet ederek partinin o il ya da ilçede güçlenmesini sağlayan,

Üye sayısını sürekli artıran ve halkla bütünleşmeyi sağlayan,

Seçimlerde en az 10 gün önce o ilden, ilçesinden, köyünden çıkmış başka şehirlerde yaşayan çok başarılı görevlerde bulunmuş, halk tarafından sevilen ve takdir edilen itibarlı insanları davet ederek, seçim çalışmalarına katılmalarını sağlayan,

Mahalle ve köyleri sık sık ziyaret ederek sorunlarını kamuoyunda paylaşan

Sivil toplum kuruluşları ile sıkı ilişki içinde olan,

İl ve çevresinin gelişmesi, kalkınması için hangi projeler yapılacağı bilen, bu konuda gerekli çalışmalar yapan,

Bilimsel toplantılar ile halkın sorunlarını gündeme taşıyan,

BELEDİYELER

İsraf ve yolsuzluktan uzak, hizmeti esas alan gerçek belediyeciliği yaparak başarılı olan,

Partisini halkın umudu haline getiren,

İktidara yürüyüşün yolunu açan. Eskişehir örneği.

Yeniden yapılanan partinin güçlü merkez yönetimi ile daha sonra seçilecek halk da karşılığı olan milletvekilleri ve başarılı belediye başkanlarından oluşan bir parti oluşur ki, işte bu CHP uzun yıllar iktidar olur ve ülkenin sorunlarını çözerek, gelişmiş ve kalkınmış Türkiye hedefine ulaşır.

Bu bir hayal değildir. Bu zengin coğrafya güçlü bir siyasi irade beklemektedir.