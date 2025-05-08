CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e hapis talebi

Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025'te ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.

İddianamede olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şu maddeler yer aldı:

Görevi yaptırmamak için direnme,

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama,

Kasten yaralama,

Kamu malına zarar verme,

İddianamede, her bir şüpheli için 3 yıl 7 aydan başlayıp 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

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