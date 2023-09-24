CHP İstanbul İl Başkanlığı'na flaş isim. Genel merkezin desteklediği aday belli oldu

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor.

Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi.

İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı.

GENEL MERKEZİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayı Cemal Canpolat oldu. Canpolat adaylığını kısa süre içerisinde açıklayacak.

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

1962 yılında Malatya- Doğanşehir ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini ve Lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul'da Turizm işkolunda Sendika temsilciliği görevinde bulundu. Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde İl Başkanlığı’na seçilen Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.