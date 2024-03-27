CHP Keçiören adayı Mesut Özarslan 5.6 puan önde olduklarını açıkladı

CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Dr. Mesut Özarslan, Ihlamur Kasrı’nda Ankara’da görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları ile bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi.

Adaylık teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘tan geldiğini ve bunun üzerine Keçiören’den aday olduğunu ifade eden Özarslan, Keçiören’de siyasi söylemle değil ‘Mansur Yavaş belediyeciliği’ ile yol aldıklarını söyledi.

"KEÇİÖREN’DE 5,6 PUAN ÖNDEYİZ"

Keçiören‘deki güncel anketlere ilişkin de bilgi veren Özarslan, “5,6 puan önde olduğumuzu görüyoruz. Bu durumdan şımarmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Diğer adayların da anket yaptıklarını ve önde olduklarını iddia ettiklerini ancak anketleri açıklamadıklarını da söyleyen Özarslan, diğer partileri de anketleri açıklamaya davet etti.

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni açık farkla kazanacağını söyleyen Özarslan, Keçiören’de de kazanmaları halinde Keçiören’e çok büyük hizmetler sunulacağını ifade etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM UZMANLIK ALANIMIZ"

Keçiören’de kentsel dönüşüm konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Özarslan, geçmişte TOKİ’de ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bürokrat olarak görev yaptığını ve bu alandaki deneyimini Keçiören’e taşıyacağını söyledi. “Kentsel dönüşüm bizim uzmanlık alanımız” diyen Özarslan, kentsel dönüşümün sivil toplum kuruluşları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde, doğayı koruyarak ve vatandaşın hak kaybına uğramayacağı biçimde yapılması gerektiğini kaydetti.

‘ÜZÜLÜYORUM, ALLAH ISLAH ETSİN’

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel’in kendisi hakkındaki “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bazı şirketlerini batırdığı’ yönündeki iddiaları sorulan Özarslan, “Cengiz Topel İşini gücünü bırakıp televizyon televizyon gezerek iftira atıyor, yalan söylüyor. Ben üzülüyorum. O partiyi (İYİ Parti) biz ne emeklerle kurduk. İYİ Parti’nin mevcut durumuna üzülüyorum. Orada çok kıymetli ağabeylerim, ülküdaşlarım var. Onların da kendi içlerinde anket yapın yüzde 99’u rahatsızdır. Açık açık AK Parti’ye destek sağlama amacı içinde. Biz ona sadece gülüyoruz” diye konuştu.

Özarslan, Cengiz Topel’in in İYİ Parti adaylığı için “Bir kere aday gösterdiler geri de çekemiyorlar. Allah İYİ Parti’nin yardımcısı olsun. Allah ıslah etsin!” dedi.

‘5 YIL BOYUNCA NEDEN HESAP SORMADINIZ?’

İyi Parti’ye de sitemde bulunan Özarslan, kendisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İYİ Parti’nin bürokratı olarak görev yaptığını hatırlatarak, “5 yıl boyunca niye hesap sormadınız da CHP’nin adayı olunca bu adamı böyle konuşturuyorsun?” diye sordu.

‘AK PARTİ VE MHP’LİLER DE DESTEK VERİYOR!’

Seçim çalışmaları sırasında Yavaş’ın gücünü arkasında hissettiğini belirterek Yavaş’ın kefaletinin kendisinde olduğunu söyleyen Özarslan, CHP Genel Merkez yöneticileri, il ve ilçe yöneticilerinin de çok büyük gayretle çalıştığını ve uyum içinde olduklarını belirtti. AK Parti ve MHP’den de üstü örtük destek aldıklarını kaydeden Özarslan, 1 Nisan’da kesin kazanacaklarını ifade etti ve “Keçiören doktora tez konusu olacak” dedi.

"KALE, KULE, ŞELALE BAŞKA BİR ŞEY GÖREMİYORUM"

Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, önceki dönemlerde 30 yıl hizmet eden Turgut Altınok’la ilgili değerlendirmelerde bulunurken de şunları söyledi:

“Geçmişte, ilk dönem itibariyle Turgut başkan burada hizmetler yapmış. Bakın kim hizmet yapmışsa Allah hepsinden razı olsun, kim çivi çakmışsa Allah razı olsun. Ama daha sonrasında bir şeyler üretememişler. Sadece caddede, sokakta selam vermeyle buranın sorunlarını çözemezsiniz. 30 yıl aynı zihniyet gelmiş, 30 yıl aynı zihniyet devam etmiş. Ortada 200 metre çapında kale, kule, şelale, başka bir şey ben göremiyorum. Gören varsa da söyleyin. Eser belediyeciliği dedikleri de bunlar olsa gerek. Turgut Altınok ülkücü Türk milliyetçi geleneğinden geliyor. Şahsım da o gelenekten geliyorum. Zaten ne hikmetse ben nereye gitsem, beni rakibim Zafer Çoktan’la kıyas edeni görmedim şu ana kadar. Herkes ne hikmetse Turgut Altınok’la beni kıyas ediyor, onu da anlamış değilim. Artık Turgut Altınok burada yok. Zafer Çoktan’la şahsım ne eğitim noktasında, ne bilgi birikim noktasında, ne kamu hizmeti noktasında, ne geçmişten günümüze kadar devlette yaptığım, halka yaptığım hizmetler noktasında, hiçbir noktada kıyas görmedim. Gerçekten de görmedim, hep Turgut beyle kıyaslandım. Ben sanki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıymışım gibi.”