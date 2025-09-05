CHP Kurultayının iptali ekonomik krizi derinleştirir

CHP, İstanbul İl kongresinde İl Başkanı Özgür Çelik 8 Ekim 2023’teki kongrede rakibinden 32 oy fazla aldı. Mahkemenin aldığı tedbir kararının hukuka aykırı olması ve yetki gaspı gibi sorunları bir tarafa bırakalım, bu 32 delegenin birkaçının yanlışı seçim sonucunu değiştirmez.

Aynı şekilde CHP yerel seçimlerde toplam oyların yüzde 37,8’ini aldı. Türkiye nüfusuna oranlarsak, demek ki yerel seçim CHP anlayışında olan 32,5 milyon insanın siyasi tercihlerini yansıttı.

Freedom House ve Nawmann Foundations tarafından 2024 yılında yaptırılan “Türkiye de Liberal Değerler Anketi”nde, “Bazı siyasi partilerin veya kişilerin aday olmaları adil olmayan bir şekilde engellenirse seçme hakkı özgürce kullanılmaz.” cümlesine katılıyor musunuz sorusunda;

• Katılıyorum doğru diyenlerin oranı yüzde 68,08,

• Katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 17,22,

• Fikrim yok ve kararsızım diyenlerin oranı yüzde 14,62’dir.

Demek ki toplumun yüzde 68’i demokrasi talep ediyor.

Eğer CHP Kurultayı iptal edilirse, bu iptalin iki etkisi olur.

Bir…Toplumun yüzde 70 ve fazlası demokrasi talep ediyor ve demokrasiye her yolla yapılan müdahaleye karşıdır. Bu nedenle bu kararlar CHP de safları sıklaştırır ve demokrasi talep edenleri birleştirir. Kayyum isteyen CHP’lilerin CHP’ de siyasi hayatı biter. Bunlara diğer partilerde güven duymaz.

İki… Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve İstanbul’a kayyum atanmasının ekonomi üzerinde bozucu etkileri oldu. Kurultay iptal edilirse yaşamakta olduğumuz ve hafiflemeye başlayan kriz bu defa dip yapar. Hepimiz bundan zarar görürüz.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile;

BIST 100 endeksi yüzde 8,7 oranında düştü.

Türk lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti; ilk günlerde 42 TL’ye çıktı. Merkez Bankası yaklaşık 25 milyar dolar döviz satışıyla kuru desteklemeye çalıştı.

Rezervler kısa vadede ciddi biçimde eridi.

2045 vadeli dolar tahvilleri 80,9 sente kadar geriledi.

Yabancı yatırım sermaye girişi durdu ve çıkış başladı.

İstanbul’a kayyum atanmasıyla da,

BIST 100 endeksi yalnızca bu kararın ardından ilk tepki olarak, yüzde 6 oranında düştü. CDS puanı arttı. TL tutmak için kamu bankaları 5 milyar dolar döviz sattı.

1958’de kriz yaşadık. İlk defa dış borçlarda temerrüde düştük. Bu krize ekonomik sorunlar olduğu gibi siyasi sorunlar da etkili oldu. Muhalefet partisi CHP’ye baskı, mitinglerin engellenmesi, basına sansür, toplumu gerdi, güven sorunu yarattı ve siyasi kaos krizde de etkili oldu.

Bugün 1958 krizini unuttuk. Çünkü “insan nisyan ile maluldür” yani insan unutma özürlüdür.

CHP kurultayı iptal edilirse kriz derinleşir;

• Yatırımcı güveni daha fazla azalır.

• Lira ve borsa üzerinde yeni baskılar oluşur.

• Kura müdahale için Rezervlere müdahale artar,

• Faiz oranlarında yukarı yönlü baskılar oluşur.

• Genel ekonomik belirsizlik ortamı derinleşir.

• Yabancı sermaye ve sıcak para çıkar.

• Dış borç temerrüt riski artar.

Kriz dip yaparsa, bankalar döviz veremez. Bankada dövizi olan sınırlı para çekebilir. İşsizlik artar. Sosyal sorunlar artar.

Siyasi iktidarın ve ortağının bu bilinçte olması gerekir ve önlem alması gerekir. Kayyumluğu kabul edenler veya isteyenlere gelince, onlar zaten kendi hırsları için Türkiye’ye ve halka kötülük ettiklerinin bilincinde olacak kapasitede değiller. Olsalardı yapmazlardı.



