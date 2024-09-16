Özel’den Erdoğan’a HÜDA PAR çıkışı: Seçim zamanı susturdular şimdi konuşturuyorlar

CHP Lideri Özgür Özel, Balıkesir Susurluk Belediyesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Şüphe yok, CHP'nin en büyük başarısı Ege'deki 9'da 9 bölgeyi almak oldu” diyen Özel, yerel seçimlere ilişkin “Millet bize 31 Mart'ta vazife verdi” dedi.

Anayasa'nın 4. maddesine karşı olduklarını açıklayan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na da tepki gösteren Özel, "Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden birisi de HÜDAPAR..." diyen Özel, "'Kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayın, sahiplendirelim' diyen HÜDAPAR, domuz bağcıları avukat tutup savunan, sonra da partisine kaydeden HÜDAPAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız' diyordu. Seçim zamanı ağzını kapattılar. Şimdi konuşuyor; biz Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyız diyorlar. Benim HÜDAPAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın!" şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli’ye de seslenen Özel, "Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDAPAR, sol kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDAPAR'a? Kimler kimlerle beraber" dedi.

AYŞENUR EZGİ EYGİ HAKKINDA

İsrail güçleri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenaze töreninde yalnızca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasına tepki gösteren Özgür Özel, şunları aktardı:

"Bir taraftan da bir hamaset gidiyor. 1 yıldır İsrail devleti, devlet terörü yapıyor. Aylarca büyük bir siyasi aymazlıkla sustular. İsrail'le ticarete devam ettiler. Defalarca inkar ettiler, yakalandılar. Güç bela durdurdular. Geçtiğimiz günlerde sosyalist bir kızımız, Ayşenur Ezgi Eygi gitti Filistin davasına sahip çıkmak için durdu. Katiller, Ayşenur'u vurdular.

Cenazeye 5 bakan ile, Meclis Başkanı ile geldiler. Memnun olduk. Bir baktık bir kürsü koymuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı. Başka yok! Siyaset yapmaya kalktılar, Didim ilçe örgütümüz o siyaset cambazlığına izin vermediler, o kürsüyü oraya koydurmadılar. Namazı kıldık, duamızı ettik, tam cenazeyi uğurlayacağız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı mikrofonu Meclis Başkanı'na verdi. Din görevlisine oldubitti yaptırıp, mikrofonu alıp bir saat güya tarafsızmış gibi konuştu. Sonra söyleyeceğimi söyledim. Ayıp ettiniz dedim. Din görevlisini bu işe alet etmeyin dedim. Kamu vicdanında mahçup oldular."

ERDOĞAN'A: KAÇAMAZSIN

Erken seçim çağrısını da tekrarlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunaral, "Sandığa gideceksin Tayyip Bey, sandığa gideceksin. İşsizliği engelleyemeyenin, yoksulluğu bitiremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız; geçim yoksa seçim var" ifadelerini kullandı.