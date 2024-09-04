CHP Lideri Özgür Özel: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sembolik olarak Sivas'ta başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, partisinin "iktidara giden yolda en güçlü aday" olduğunu belirtti ve "İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda konuşan Özel, sözlerine Sivas Kongresi'nin tarihi önemine vurgu yaparak başladı. Özel, partisinin gelecek seçimlerde iktidara geleceğini ifade etti.

Özel, "Bizim kurultaylarımız liderlerden emir almaz, görev verir" dedi ve ekledi: "CHP, iktidarın en güçlü ve tek alternatifi. İlk seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız."

Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini de vurgulayan Özel, "Hedefimiz, Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş, güçlü ve zengin bir Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

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Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlardı:

"Bugün, 105 yıl önce bu topraklarda bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan birinin gerçekleştiği Sivas'tayız. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktıktan sonra Havza, Amasya ve Erzurum'dan geçerek Sivas'a geldi. Burada, 4 Eylül 1919'da 41 delegeyle birlikte Sivas Kongresi'ni topladı. Kongrede sekiz gün boyunca işgal altındaki ülkenin kurtuluş yolları tartışıldı ve sonunda 'Milli istiklalimizin sağlanması için milli iradenin hakim kılınması esastır' kararı alındı. Manda ve himaye net bir şekilde reddedildi, ülke genelinde mücadele yürüten cemiyetler 'Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' adı altında birleştirildi. Bu kongre, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasını ve ardından TBMM'nin açılmasını hızlandırdı. Sivas Kongresi, bağımsızlık yolunda en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Atatürk de Sivas Kongresi'ni 'Bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararların verildiği yer' olarak tanımlamıştır. Partimizin ilk kurultayının Ekim 1927'de yapıldığı bilinse de, Atatürk, ilk kurultayımızın Sivas Kongresi olduğunu söylemiştir."

Özel, CHP'nin bağımsızlık mücadelesinde oynadığı rolü hatırlatarak, partisinin demokrasiyi ve sosyal demokrasiyi ülkeye getirdiğini vurguladı. "Ne yazık ki, son 50 yılda tek başına iktidara gelemeyen partimiz, bugün Türkiye'nin birinci partisidir" dedi. Özel, partilerinin Sivas Kongresi'nden bu yana, 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak Türkiye'nin en büyük partisi haline geldiğini ifade etti.

Özel, "Bugün Sivas'tan kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde kurulan partimiz, 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. CHP, iktidarın tek ve en güçlü alternatifi olarak yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet'in partisini iktidara taşıyacaktır" dedi.

Özel, kurultayın amacını açıklarken, geçen yılki seçimlerin ardından yaşanan hayal kırıklığına değindi ve "Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. CHP değişecek, Türkiye değişecek" dedi. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda partinin tüzüğünü daha da demokratikleştireceklerini ve parti programını iktidara evrilecek şekilde değiştireceklerini belirtti.

Özel, "Başarmak için ilk adımı atmak üzere yeniden Sivas'tayız" dedi ve kurultayın partinin değişim talebini kararlılıkla gerçekleştireceğini ifade etti.

Özel, kurultayın diğer partilerden farkını vurgulayarak, CHP'nin kurultaylarının liderlerden emir almadığını, görev verdiğini söyledi. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Sivas Kongresi, bize bağımsızlığı ilan etme görevi vermiştir. 1972'deki kurultay ise Bülent Ecevit'e sosyal demokrasiyi iktidara taşıma görevi vermiştir. 5 Kasım kurultayı da bize değişim görevi verdi ve biz bunu başardık" dedi.

Özel, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidara yürüyeceğini belirterek, "Türkiye eski Türkiye değildir. CHP, milletin hakkını savunan bir parti olarak iktidara yürüyecektir" dedi. Özel, CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini de vurguladı ve bu hedefin Türkiye'nin geleceği için hayati olduğunu belirtti.

Son olarak, Özel, CHP'nin yol haritasını belirlemek, en demokratik tüzüğü oluşturmak ve Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini tarif edecek program değişikliklerini başlatmak için Ankara'da buluşacaklarını söyledi ve "İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor, Çankaya'da bir CHP'li Cumhurbaşkanı olana kadar sürecek" dedi.