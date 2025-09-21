CHP lideri Özgür Özel yeniden genel başkan

CHP lideri Özgür Özel, kullanılan 917 oydan 835 geçerli oyu alarak yeniden genel başkan seçildi ve güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'daki Nâzım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Delegelerin oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Tek aday ve blok liste ile girilen seçimde CHP lideri Özgür Özel, yeniden genel başkan olarak seçildi.

Kullanılan 917 oyun 835'i geçerli sayıldı.

KURULTAY SÜRECİ

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gitti. Güven tazelemesi olarak görülen 22. Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına karşı hamle olarak gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip aday çıkmadı. Öte yandan CHP lideri Özel, kurultay öncesi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davette bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.

