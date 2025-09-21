CHP 22. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'daki Nâzım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10.00'da toplandı.

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gitti. Güven tazelemesi olarak görülen 22. Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına karşı hamle olarak gerçekleşti.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip aday çıkmadı. Öte yandan CHP lideri Özel, kurultay öncesi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davette bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.

CHP 38. Olağan Kurultayı

CHP, son iki yılda üçüncü kurultayını yaptı. 4-5 Kasım 2023 taihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

CHP'li bir delege, 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşınmıştı.

YSK, 19 Eylül'de yaptığı açıklama ile 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

ŞAİBE İDDİALI DELEGELERİN OY KULLANMAMA KARARI

Bin 127 delegenin oy kullanma hakkı var. Kurultayda, kayyum kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul üst kurul delegeleri ile davaya konu 38. Olağan Kurultay'la göreve gelen doğal delegeler oy kullanmadı.

KURULTAY'DAN GELİŞMELER

CHP’nin 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.00'da salona giriş yaptı. Kurultayda Özgür Özel'in bugün doğum günü olduğu da hatırlatıldı.

Olağanüstü Kurultay'da Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

Kurultayda, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu.

İmamoğlu mesjında "Bizler Atatürk'ün ilke ve devrimlerine gönülden inananlarız. Ömrümüzü adadığımız siyasi mücadelenin nihai hedefi bu güzel ülkenin nimetlerini kardeşçe paylaşacağımız insanca ve hakça düzen kurmaktır" dedi.

Ardından CHP lideri Özgür Özel'in açış konuşmasına geçildi.

"ERDOĞAN, TRUMP'IN ADAMIDIR"

CHP'li belediye ve yöneticilerine yönelik sürdürülen operasyona dair açıklama yapan Özgür Özel, "Bu darbe, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı; 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.' Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır, Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki; CHP'liler milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır; Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir!" ifadelerini kullandı.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Baktı sandıkta yeniliyor, AKP Yargı Kolları'nı buldu. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte ya teslim olacak ya da direnecektik. Biz teslim olmadık, sizlerle ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Buna karşı karşımızdaki karanlık yapı planladığı darbe girişimini öne aldı. Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı adaylığı önseçimini açıkladığı gün düğmeye bastılar. Darbe doğası gereği iktidara yapılır ama bu darbe bugünün iktidarı tarafından yarının iktidarına yapıldı."

ÇARŞAMBA AKŞAMINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Donald Trump ile buluşmasına dikkat çeken Özel, "Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

OYLAMA AŞAMASINA GEÇİLDİ

Kurultayda oy verme işlemi başladı. İlk oyu CHP lideri Özel kullandı.

Tek aday ve blok liste ile girilen seçimde CHP lideri Özgür Özel, yeniden genel başkan olarak seçildi.

Kullanılan 917 oyun 835'i geçerli sayıldı. Özel, 835 oy ile genel başkanlığa seçilmiş oldu.

