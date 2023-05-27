CHP listesinden 2 grup çıkabilir

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde Meclis’e CHP listelerinden DEVA Partili 15, Gelecek Partili 10, Saadet Partili 10 ve Demokrat Partili 3 milletvekili girdi. Bunun üzerine 4 partinin Meclis’te grup kurma ihtimali gündeme geldi. Bir partinin Meclis’te grupla temsil edilmesi için 20 milletvekili olması gerekiyor.

CHP listesinden 2 grup çıkabilir

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; SP lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Saadet Partisi kaynakları, görüşmelerin şimdilik Gelecek ve Saadet arasında yoğunlaştığını kaydetti. DEVA ve Demokrat Parti’nin ise ortak grup fikrine henüz sıcak bakmadığı söyleniyor.

DEVA Partisi’nin kendi başına grup kurmak istediği ileri sürülüyor. Bunun için DEVA’nın 5 milletvekili daha olması gerekiyor. DEVA Partili yöneticilerin “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” yorumları yapıldığı iddia edildi.

‘GÜNDEMİMİZDE YOK’

İddiaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bunlar Meclis açıldıktan sonra konuşulacak konular. Gündemimizde olmayan konular. Yani ‘Bize şu kadar vekil verin de tamamlayalım’ diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi doğru bulmayız. Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına odaklandık. Genel başkanımız da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu bugünün konusu değil” dedi.

CHP kurmayları da “DEVA’dan kendilerine bir talep gelmediğini ve partinin daha fazla milletvekili vermesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını” aktardı.

Öte yandan 4 partinin seçim sonrası oluşan tabloda değerlendirdiği ortak grup kurma ihtimalinin de ittifak içi ittifak görüşmelerinde olduğu gibi olabileceği söyleniyor. Gelecek ve Saadet partileri 20 milletvekiliyle bir grup kurabiliyor.

k1.jpg

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
WhatsApp’tan kullanıcılara uyarı: Endişe etmeyin ve bu adımı takip edin Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan kullanıcılara uyarı: Endişe etmeyin ve bu adımı takip edin
Kasklı genç kaçarken öldürüldü Güncel
Kasklı genç kaçarken öldürüldü
Bjelica'dan transfer açıklaması Spor
Bjelica'dan transfer açıklaması
Seçime bir gün kala bu broşürler ortaya çıktı. Apartmanların girişlerine ve arabaların camlarına bırakıldı Siyaset
Seçime bir gün kala bu broşürler ortaya çıktı. Apartmanların girişlerine ve arabaların camlarına bırakıldı
Hudut Kartalları'ndan sınır boyunda operasyon Güncel
Hudut Kartalları'ndan sınır boyunda operasyon
27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
Sayıştay raporuna yansıdı. TCDD’de borç rekoru kırıldı Güncel
Sayıştay raporuna yansıdı. TCDD’de borç rekoru kırıldı