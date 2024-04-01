CHP Manisa'yı 78 yıl sonra nasıl aldı? İşte seçimin şifrelerini anlatan o video

Seçimlerden 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olarak çıkan CHP, tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da önemli bir zafere imza attı.

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak görülen Manisa'da, CHP adayı Ferdi Zeyrek seçimi nasıl kazandığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlattı.

Videoda, Zeyrek'in seçim çalışmaları boyunca Manisa halkıyla yakın temas kurup dertleştiği ve sorunlarını dinlediği görüntüler yer aldı.

Kampanya sürecinde Manisalılar'ın mevcut başkan MHP'li Cengiz Ergün'den yakınması ve bunu da Ferdi Zeyrek'e "Bıktık, usandık. Kurtar bizi bu adamdan" diyerek dile getirmesi dikkat çekti.

Video aslında "CHP'nin Manisa'yı nasıl kazandığı" sorusunun da cevabını vermiş.

Özetle; Halktan uzaklaşan, halkın derdini dinlemeyen, söylediklerine kulak kapatan ve kendini Kaf Dağı’nda gören yöneticilerin uğrayacağı kaçınılmaz sonu gözler önüne sermiş.