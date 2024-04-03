DEM Partililer CHPlileri sokağa çağırdı. Manisa'da hain provokasyon

Katıldığı bir toplantıda "Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Eğer pkk, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, pkk'nin öyle bir gücü var ki pkk sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle" diye konuştuğu için "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan hüküm giyen Abdullah Zeydan, DEM Parti adayı olarak katıldığı 2024 Yerel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye başkanı seçimlerini kazandıktan bir gün sonra memnu hakkı geri alınarak mazbatanın Abdullah Arvas'a verilmesine yönelik karar ile yükselen tansiyon, dün bütün ülkede çeşitli olay ve provokasyonlara sebep oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde pek çok pkklı teröristin de provokatör olarak katıldığı gösteriler, ilerleyen saatlerde polise saldırmaya kadar vardı. Provokatörlerin, olaylara ait görüntüleri sosyal medya üzerinden halkı sokağa çekmek için kullanmasıyla, olaylar ülke genelinde yayılım gösterdi. Terör örgütü tarafından halkın sokağa çıkmasına yönelik çağrı ile iyice çığırından çıkan olaylar asker ve polisin olaya müdahil olmasıyla son buldu.

Van merkezinde başlayıp ülke geneline yayılan olayları daha da büyük bir alana yaymak isteyen provokatörler, tahriklerine, CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı Manisa'da da devam ettiler.

Akşam saatlerinde Manisa şehir merkezinde toplanan bir grup DEM Partili, çocukların arkasına geçerek slogan atıp yürümeye başladılar. Halkın sağduyulu davranıp ses etmediği ve pek çok DEM Partili yurttaşın da katılmadığı gösterilerden istediğini alamayan provokatörler, daha büyük bir kitleye kavuşmak için "CHP uyuma demokrasiye sahip çık" sloganları atmaya başladı. Atılan bu tahrik edici slogan, CHP'ye gönül veren vatandaşlar tarafından kale alınmayınca olaylar kendiliğinden sonlanmış oldu.

Yürüşe katılan bazıları elindeki tencere tavayla ses çıkartırken, arkasına saklandıkları çocuklardan birinin "Abdullah Zeydan onurumuzdur" diye slogan atması dikkat çekti.