CHP MYK bugün toplanıyor

CHP MYK, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün 13.00'te bir araya gelecek.

CHP MYK bugün toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün 13.00'te bir araya gelecek.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci devam ederken partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) bugün toplanacağı duyuruldu.

Kurul, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te toplanacak.

CHP’de yeni oluşturulan MYK, ilk iki toplantısını haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş ve kongre süreci başlatılmıştı.

Öte yandan Olağan Kurultay öncesi il ve ilçelerde kongreler de devam ediyor.

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