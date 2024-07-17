CHP MYK toplandı

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP MYK toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 16.30'da toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 16.30'da başladı. Kurul, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, MYK toplantısında, perşembe günü eğitim politikalarına yönelik düzenlenecek 24 saatlik basın açıklamasının detayları, cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra MYK toplantısında; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleriyle ilgili tartışmaların da gündeme gelebileceği öğrenildi.

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