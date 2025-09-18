CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!

Yerel seçimlerde oluşturulan 'Kent Uzlaşısı' kapsamında CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma davasında ikinci duruşma gerçekleştirildi.

İkbal Polat

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine karar verilirken, diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 27 Kasım’a erteledi.

Kent uzlaşısı davasında 10 kişi hakkında karar!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Şubat 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat'ta tutuklanan 10 kişiye yönelik hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı ve DEM Parti'nin aday çıkarmadığı bazı ilçelerde yapılan “Kent Uzlaşısı”nın, “terör örgütleriyle bağlantılı şekilde organize edildiği” ileri sürülüyor.

KİMLER TUTUKLU YARGILANDI?

• Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel

• Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür

• Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun

• Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül

• Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan

• Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir

• Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday

• Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe

• Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen

• Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat