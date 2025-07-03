CHP operasyonlarının siyasi, sosyal ve ekonomik etkileri ne oldu?

23 Mart 2025 Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından gelen, dünde İzmir’de yapılan operasyonlar, özellikle hepsinin tutuklu yargılanması, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarı daha çok bozdu.

Siyasi kutuplaşma derinleşti ve AK Parti oy kaybetti.

Vikipedi bir sonraki seçimler için yapılan anketleri ve bunların aylık ortalamasını yayınlıyor. Sonuçlar, tutuklanma sonrası Ak parti oylarının azaldığını, CHP oylarının arttığını gösteriyor.

Kasım 2024’te CHP oyları Ak parti oylarından 1,2 puan daha fazla idi. Aralıkta Ak parti daha yüksek çıktı ve fakat son aylarda CHP oyları daha yüksek çıkıyor. Fark arttı. (Aşağıdaki tablo ve grafik)

Yine, anketlerde İmamoğlu’nun tutuklanma sürecini “yanlış/hukuka aykırı” bulanların oranı yüzde 60’ların üzerine çıkarken, doğru bulanlar yüzde 25-35 aralığında kaldı. İmamoğlu’nun diploma iptalini yanlış bulanlar oranı da, Mayıs ayında yüzde 64,5’ oldu. (t24.com.tr)

Konda’nın 24-25 Mart anketine göre de, halkın yüzde 62’si, İmamoğlu’nun tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna inanıyor.

2. CHP Ön Seçim Katılımı ve destek imza toplamı

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için,

23 Mart 2025’te gerçekleşen CHP’nin yaptığı ön seçime,

1,653,887 CHP üyesi katıldı

13,844,070 dayanışma oy pusulası ile üye olmayan seçmen de oy kullandı

Böylece toplam 15,497,957 kişi oy kullanarak, İmamoğlu’nun adaylığını destekledi

Sonrasında CHP 20 milyon imza toplandığını açıkladı.

3. Sosyal tepkiler arttı.

Türkiye düzeyinde CHP’ nin çok düşük oy aldığı illerde bile mitinglere katılım yüksek oldu. Gençler, lise öğrencileri dahil, gezi parkı olayından sonra ilk defa sokaklarda protestoya çıktılar. 2000 kişi göz altına alındı ve 300 kişi tutuklandı.

Yine Konda 24-25 Mart aynı anket sonuçlarına göre protesto eylemlerine halk desteği yüzde 73’ oranında oldu.

4. Ekonomik istikrar daha da bozuldu, krizde dip yapma riski arttı.

19 Mart 2025 günü operasyon haberi BİST 100’ün bir günde yüzde 8 düşmesine neden oldu.

İMKB tahvil piyasasında gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senedi faiz oranı bir haftada yüzde 37,1’den yüzde 44,6’ya yükseldi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi (iflas risk primi) 250 baz puandan 383 baz puana çıktı. Türkiye’nin dış borçlanma maliyeti ciddi biçimde yükseldi.

Tutuklama sonrasında , dövize talep arttı. Merkez Bankası döviz kurunu tutmak için ve carry trade yoluyla gelmiş sıcak paranın kaçışını engellemek için faizleri yüksek tuttu. Gecelik borç verme faiz oranını yükseltti. Bir hafta vadeli repo ihaleleri geçici olarak durduruldu.

Halen de MB’nın faiz indirimine gitmesi zor görünüyor. Bunun içindir ki kredi maliyetleri arttı. Konkordato başvuruları ve iflaslar arttı. Güven endeksleri düştü.

Yine Merkez Bankası, kurları tutmak için rezerv satışı yaptı, net rezervleri azaldı.

Güven sorunu nedeni ile yabancı yatırım sermayesi çıktı, çıkan yerli sermaye giren yabancı sermayeden fazla oldu.

Bankaların dönmeyen kredileri arttı.

Yargılama tutuksuz yapılsaydı, bu sorunlar daha düşük kalırdı.