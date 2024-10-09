CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'dan farkındalık hareketi! Kanserle mücadele eden vekil kürsüde peruğunu çıkardı

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.

Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'daki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi.

Karaca'nın ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin konuşmasında, Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığını artırması gerektiğini söyledi.

Kendisinin de meme kanseri olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirten Yontar, konuşmasının sonunda peruğunu çıkararak maske taktı. Genel Kurul'daki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.