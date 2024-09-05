CHP ve MHP’nin Anayasa çelişkisi!

“Asıl sorun, milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına yemin edenlerin, ‘milletin çeşitliliğine dayanan Anayasa yapacağız’ demesidir. Anayasa Mahkemesi, HDP’yi milletin bölünmez bütünlüğünü bozmaktan kapatmadı mı?” sözlerim üzerine bir takipçi, “Bu arada Bahçeli’nin tutumu nasıl?” diye sordu. Atalay Dumanoğlu adlı takipçi de “Sinan Ateş cinayeti tam da bu mesele içindir” dedi ve “Devlet Bey, ‘Anayasa’nın ilk dört maddesi kırmızı çizgimizdir’ demişti” diye bir hatırlatmada bulundu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağıyla ilgili olarak mesaj yayınlamış ve “Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur. Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur. Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur. Türk’ün anayasasından ‘Türk’ün adını çıkarma girişimi yoktur. Türk milletinin içinden ayrı bir ‘millet’ inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur. Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.” demişti.

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Yalnız, gidişat bu yönde değil...

Mesela AKP listesinden milletvekili olan ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Biz, 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim' demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere, 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.” diye bir açıklama yapmıştı.

Bilindiği gibi Zekeriya Yapıcıoğlu son Malazgirt kutlamalarına katılmış, sahnede diğer genel başkanlarla birlikte el ele saf tutarken Devlet Bahçeli’nin yanında yer almıştı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Baştan sona, birinci maddeden son maddesine kadar bir anayasa yapıyorsanız, bu anayasa yapma hakkını kendinde bulunduran aziz milletin onayından mutlaka geçmesi gerekir.” demişti.

Son olarak “Yeni Anayasa” için çabalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis'teki makamında ziyaret ettikten sonra “Meclis'i önümüzdeki dönemde çok sayıda önemli görev bekliyor. Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin; olgun, demokratik bir müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yaraşır şekilde Meclis'teki hâl ve harekâtın ortaya konulması... Bu anlamda da Meclis’in daha fonksiyonel bir şekilde çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis’in önünde, yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Bütün bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için her şeyden evvel temiz ve olgun bir dile, müzakereci bir üsluba ve TBMM'de milletin bizlere vermiş olduğu bu sorumluluğu taşıyacak bir şuura ihtiyacımız olduğu ortadadır.” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise önceleri “Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur?” derken son olarak “Türkiye'nin bir mutabakata ihtiyacı var. Türkiye'nin yüzde 70'i yönetim sisteminden memnun değil. Ama Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Bence var. Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz ama Erdoğan, yeni bir Anayasa'nın yapılmasının koşullarını ortadan kaldırdı. Önce mevcut Anayasa'ya tam uyulması gerekir. Bu çok kolay bir laf ancak Erdoğan için çok zor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Milletin çeşitliliğine göre Anayasa yapacağız” derken, Türk devletini kuran CHP ile kuruluşundan beri Türk Milliyetçiliğini parti felsefesi olarak benimsediğini açıklayan MHP, Anayasa konusunda AKP ile nasıl bir mutabakat arıyor veya neyi müzakere edecek?

Seçmenin bunu bilmeye hakkı vardır.

Çünkü “Milletin çeşitliliğine göre Yeni Anayasa yapacağız” veya “Başından sonuna kadar Yeni Anayasa yapacağız” demek “mevcut devleti yıkıp yerine yenisini kuracağız” demektir.