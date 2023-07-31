CHP’de 9 isim istifa etti

Kayseri CHP'de 9 meclis üyesi parti üyeliğinde istifa etti. İşte o isimler…

CHP’de 9 isim istifa etti

CHP Kayseri İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan’ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin’in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti.

Gerçekgündem'de yer alan bilgilere göre istifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, "Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği de bellidir" dedi.

CHP üyeliğinden istifa eden isimler şu şekilde:

Cemal Yavuz Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi,

Ahmet Yörenç Talas Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Grup Başkan Vekili,

Halil Gültekin Talas Belediye Meclis Üyesi,

Menduh Bektemir Talas Belediye Meclis Üyesi,

Gürsel Kısır Talas Belediye Meclis Üyesi,

Tufan Özkan Develi Belediye Meclis Üyesi,

Fahri Karakuş Akkışla Belediye Meclis Üyesi,

Aziz Canlı Felahiye Meclis Üyesi ve

Nevzat Köse Özvatan Belediye Meclis Üyesi.

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt Spor
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı Spor
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız Ekonomi
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok Güncel
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok
İşte spor için en iyi saat Sağlık
İşte spor için en iyi saat
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler? Keşfet
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler?