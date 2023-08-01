CHP’li Ali Mahir Başarır: CHP tabanı kızsa da gider oyunu verir

CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP'den çıkan yeni parti oluşumlarının başarılı olmadığını söyleyerek, "DSP dışında başarı örneği yok, YTP'de, Sarıgül'ün, İnce'nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Taban, benim ailem için de geçerli, ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir, öyle bir tabanı var CHP'nin. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil" dedi.

Halk TV yayınına katılan CHP'li Başarır, seçim yenilgisini ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi.

Geçmişteki örnekler üzerinden konuşan Başarır, DSP dışında parti kurulmanın başarılı sonuçlar vermediğini belirterek, şöyle devam etti:

"DSP de de Ecevit vardı. 99'da baraj altında kaldık, büyük üzüntü yarattı, Deniz Bey istifa etti. Ama toplumda şöyle bir rahatlık vardı: Partimizin genel başkanı, bir sol partinin lideri Bülent Ecevit, birinci parti olmuştu ve başbakandı. Evet biz kaybettik ama farklı bir sol parti... Bize oy veren seçmenin büyük çoğunluğu DSP'ye oy vermişti.

Bugün, gelecek 5 yılı da sayarsak 26 yıl AKP kazandı. Bu kadar travmatik bir üzüntü... Özür dilememizin sebebi de bu zaten. İnsanlar bunu kabullenemedi ve üzüldü.

DSP dışında bu başarı örneği yok, YTP'de, Sarıgül'ün, İnce'nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Tabanının benim ailem için de geçerli ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir, öyle bir tabanı var CHP'nin. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil, benim de kabul edebileceğim bir şey değil. Tabii ki bu konuda çalışma yapan, çalışma yapmayı düşünen arkadaşlarımız olduğun zaman zaman duyduk, daha önce de duyduk. Şu an parti içinde öyle bir çalışma yok."