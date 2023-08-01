CHP’li Ali Mahir Başarır: CHP tabanı kızsa da gider oyunu verir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP içinden çıkan partilerin çözüm olmadığını söyledi. Başarır, CHP tabanının kızsa da gidip oyunu verdiğini ve yeni partilerin çözüm olmadığını belirtti.

CHP’li Ali Mahir Başarır: CHP tabanı kızsa da gider oyunu verir

CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP'den çıkan yeni parti oluşumlarının başarılı olmadığını söyleyerek, "DSP dışında başarı örneği yok, YTP'de, Sarıgül'ün, İnce'nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Taban, benim ailem için de geçerli, ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir, öyle bir tabanı var CHP'nin. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil" dedi.

Halk TV yayınına katılan CHP'li Başarır, seçim yenilgisini ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi.

Geçmişteki örnekler üzerinden konuşan Başarır, DSP dışında parti kurulmanın başarılı sonuçlar vermediğini belirterek, şöyle devam etti:

"DSP de de Ecevit vardı. 99'da baraj altında kaldık, büyük üzüntü yarattı, Deniz Bey istifa etti. Ama toplumda şöyle bir rahatlık vardı: Partimizin genel başkanı, bir sol partinin lideri Bülent Ecevit, birinci parti olmuştu ve başbakandı. Evet biz kaybettik ama farklı bir sol parti... Bize oy veren seçmenin büyük çoğunluğu DSP'ye oy vermişti.

Bugün, gelecek 5 yılı da sayarsak 26 yıl AKP kazandı. Bu kadar travmatik bir üzüntü... Özür dilememizin sebebi de bu zaten. İnsanlar bunu kabullenemedi ve üzüldü.

DSP dışında bu başarı örneği yok, YTP'de, Sarıgül'ün, İnce'nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Tabanının benim ailem için de geçerli ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir, öyle bir tabanı var CHP'nin. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil, benim de kabul edebileceğim bir şey değil. Tabii ki bu konuda çalışma yapan, çalışma yapmayı düşünen arkadaşlarımız olduğun zaman zaman duyduk, daha önce de duyduk. Şu an parti içinde öyle bir çalışma yok."

İlgili Haberler
Davutoğlu: Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim
CHP’de 9 isim istifa etti
'CHP'ye kolaylıklar diliyoruz'. İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini protesto eden vatandaşa parmak salladı
Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü Dünya
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi Güncel
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı Dünya
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi Yaşam
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı Kültür Sanat
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme Spor
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme