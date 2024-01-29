CHP'de İzmir krizi. İl başkanı Genel Merkezi terk etti

CHP'de MYK, İzmir belediye başkan adayını belirlemek üzere toplandı. Karşıyaka Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Cemil Tugay CHP Genel Merkezi’ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi.

Saat 15:00’te başlayan MYK’da Tugay’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken son karar PM’de yapılacak oylamanın ardından belli olacak.

Toplantıda İzmir’in ilçeleri için de adayların belirlenmesi ve parti meclisi toplantısı sonrası kamuoyuna açıklanması öngörülürken ayrıca İzmir dışında da bazı bölgelerden adayların da belirlenebileceği söyleniyordu.

"ÖRGÜTLERİN FİKRİNİ DİNLEYEN YOK"

Ancak bugün beklenen aday açıklaması gerçekleşmeyebilir.

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal'ın iddiasına göre, aday kriz şekline girdi ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Merkezi’ni terk etti.

Kartal, "Aslanoğlu’nun ‘Örgütlerin fikrini dinleyen yok. Böyle olmayacağı söylenmişti’ dediği öğrenildi. Kavganın sebebi: ‘İzmir sizinse, Çankaya bizim’

Özgür Özel ekibi İzmir konusunda tartışmalara sebep olan bir adayla masaya oturduğu için pazarlıktan güçlü çıkamıyor."

İzmir adayının bugün açıklanmaması durumunda Cemil Tugay’ın adaylığının zora gireceğini kaydeden Kartal "CHP’de ‘Ankara-İstanbul-Manisa-Malatya-İzmir denklemi’nde kavgayı bitirecek formül olarak Tunç Soyer görünüyor!" diye konuştu.