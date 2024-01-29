CHP MYK İzmir adayını belirledi. Gözler son kararı verecek PM'ye çevrildi

CHP’de saat 16.30’da başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık üç saat süren toplantı boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir’in ilçe adayları tartışıldı.

MYK'DAN CEMİL TUGAY ÇIKTI

MYK toplantısından hemen önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez’de bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın isminin öne çıktığı bildirildi.

Özgür Özel ile Cemil Tugay’ın gerçekleştirdiği görüşme nedeniyle MYK toplantısı planlanandan daha geç bir saatte başlamıştı.

GÖZLER PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Özel’in, İzmir için düşündüğü isim olduğu belirtilen Tugay’ın adaylığının PM’de oylanmasının ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın MYK'da az oy farkıyla adaylığının kesinleştiğini belirten CHP kaynakları, Parti Meclisi'nde kararın değişme ihtimalinin olduğunu da ifade etti.

Genel Başkan Özel'in Tugay'ın başkan adaylığından yana olduğu kulislerde konuşulan bilgiler arasındaydı.