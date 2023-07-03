CHP'de parti içi değişim. Engin Özkoç'a yeni görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi.

CHP'de parti içi değişim. Engin Özkoç'a yeni görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir.” denildi.

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